Прокуратура выявила нарушения после проверки дороги в Кадомском районе
В Кадомском районе прокуратура выявила серьезные повреждения дорожного покрытия после проезда грузового транспорта. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Проверку провели после публикации в соцсетях. На месте установили, что из-за несоблюдения ограничений на движение на дороге «Кадом — Котелино — Нижне-Никольск — граница района» появились просадки, трещины, колеи и выбоины, превышающие допустимые нормы.
По итогам проверки директору «Дирекции дорог Рязанской области» внесли представление.