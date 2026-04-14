Прокуратура выявила нарушения после проверки дороги в Кадомском районе

В Кадомском районе прокуратура выявила серьезные повреждения дорожного покрытия после проезда грузового транспорта. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Проверку провели после публикации в соцсетях. На месте установили, что из-за несоблюдения ограничений на движение на дороге «Кадом — Котелино — Нижне-Никольск — граница района» появились просадки, трещины, колеи и выбоины, превышающие допустимые нормы.