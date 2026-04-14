Песков: блокировки мессенджеров и ограничения интернета не являются путем в прошлое

Блокировки мессенджеров и ограничения интернета не являются путем в прошлое. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер», — пояснил он.

По словам Пескова, «сейчас такой период». Он подчеркнул, что интернет полноценно заработает в России, когда исчезнет необходимость в мерах безопасности.