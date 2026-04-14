Опубликованы данные о прохождении половодья в Рязанской области

В Рязанской области продолжается весеннее половодье, на ряде рек зафиксировано снижение уровня воды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на гидрометцентр. В черте Рязани уровень воды в Оке за сутки снизился на 14 см и составил 488 см выше нулевой отметки. В районе Старой Рязани также отмечено снижение, тогда как у Касимова уровень воды вырос.

Снижение уровня воды:

Ока (Рязань): -14 см;

Ока (Старая Рязань): -9 см;

Мокша (Кадом): -3 см;

Проня (Быково): -19 см;

Ранова (Троица): -3 см.

Повышение уровня воды:

Ока (Касимов): +14 см;

Верда (Скопин): +3 см.

За сутки от воды освободились 8 приусадебных участков в Рязани.

На данный момент остаются затопленными 6 низководных мостов, 8 участков автодорог и 206 приусадебных участков. Отрезаны 8 населенных пунктов.

В регионе действуют 6 лодочных переправ. В МЧС отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.