Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Рязанской области

Трагедия произошла в ночь на ️14 апреля на 92-м километре автодороги «Шацк-Сасово -Касимов». 52-летний водитель «ВАЗ-21140» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте. Госпитализировали пассажиры автомобиля в возрасте 18-ти, 26-ти, 31-го и 26-ти лет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла в ночь на ️14 апреля на 92-м километре автодороги «Шацк-Сасово -Касимов». 52-летний водитель «ВАЗ-21140» не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Госпитализировали пассажиры автомобиля в возрасте 18-ти, 26-ти, 31-го и 26-ти лет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.