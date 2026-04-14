Николай Стрелков — председатель Общественной палаты города Рязани, член областной Общественной палаты и лектор общества «Знание». Больше 10 лет он возглавляет региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и еще дольше — поисковый отряд «Ока-Рязань».

Николай Стрелков зарегистрирован кандидатом предварительного голосования. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В 2021 году президент РФ Владимир Путин объявил благодарность лидеру рязанских поисковиков за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.

На счету Николая Стрелкова, поисковика и общественника, также знак отличия Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении» всех трех степеней и медаль «Патриот России», а также множество других федеральных и региональных наград.

«Я иду на предварительное голосование от партии „Единая Россия“, потому что мне точно не все равно, в каком обществе и в каком государстве мы живем сейчас и в каком будут жить наши дети!», — отметил он.

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» по отбору претендентов, которые могут стать кандидатами от партии на выборах в депутаты Государственной Думы, пройдет с 25 по 31 мая. Процедура будет открытой и доступной для всех желающих. Кандидаты, желающие принять участие в процедуре, могут подать заявки двумя способами: через официальный сайт предварительного голосования pg.er.ru или напрямую в региональном организационном комитете по адресу: Рязань, ул. Горького, д. 49а.

Электронная регистрация доступна круглосуточно. После подачи онлайн-заявки кандидатам необходимо предоставить оригиналы документов в региональный исполнительный комитет Рязанского отделения партии «Единая Россия».

Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Технический перерыв проходит ежедневно с 13:00 до 14:00.