Названы вирусы, которые могут спровоцировать рак

Кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко отметил, что есть несколько теорий о том, почему возникает рак. Одна из них говорит, что вирусы могут встраиваться в ДНК или РНК клеток человека. По словам специалиста, к онкогенным вирусам относят вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля.

Названы вирусы, которые могут спровоцировать рак. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко отметил, что есть несколько теорий о том, почему возникает рак. Одна из них говорит, что вирусы могут встраиваться в ДНК или РНК клеток человека.

По словам специалиста, к онкогенным вирусам относят вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля.