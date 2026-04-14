НАК: у подростков следует защитить от вербовки с помощью российских соцсетей

Национальный антитеррористический комитет (НАК) провел заседание в Москве, на котором обсудил меры по профилактике вовлечения молодежи в террористическую деятельность. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе встречи под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова было подчеркнуто, что необходимо развивать у подростков критическое мышление и делать их менее восприимчивыми к вербовке и пропаганде со стороны противника.

В сообщении НАК отмечается, что ответственным ведомствам следует сосредоточить усилия на формировании у молодежи невосприимчивости к пропагандистским воздействиям. Для достижения этой цели рекомендуется активнее использовать отечественные социальные сети и другие популярные у молодежи информационные ресурсы. Уточняется, что это поможет противостоять попыткам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность.