На убойном пункте в Рязанской области нашли грубые нарушения и оштрафовали владельца на 20 тысяч рублей

Россельхознадзор проверил индивидуального предпринимателя, который занимается убоем животных в Ухоловском муниципальном округе. Выяснилось, что производственные помещения в плохом состоянии, нет нужных лабораторных исследований продукции и не соблюдаются принципы ХАССП. За нарушения владельца оштрафовали на 20 тысяч рублей и выдали предписание все исправить. Контроль за исполнением остается за ведомством.

Фото: Россельхознадзор по рязанской области.