На рязанских улицах вновь появился свет
Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, электричество пропало в 10:27 на улицах: Новоселов, Советской Армии, Касимовское ш., Большая (Шереметьево-Песочня), Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок. Отмечается, что в 12:22 электроснабжение полностью восстановили.
В Рязани восставили свет на семи улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.
Напомним, электричество пропало в 10:27 на улицах: Новоселов, Советской Армии, Касимовское ш., Большая (Шереметьево-Песочня), Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок.
Отмечается, что в 12:22 электроснабжение полностью восстановили.