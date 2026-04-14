На рязанских улицах вновь появился свет

Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, электричество пропало в 10:27 на улицах: Новоселов, Советской Армии, Касимовское ш., Большая (Шереметьево-Песочня), Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок. Отмечается, что в 12:22 электроснабжение полностью восстановили.