На оленьей ферме в Рязанской области проверили пятнистых оленей на туберкулез и привили от сибирской язвы
В марте и апреле специалисты провели исследование пятнистых оленей на туберкулез и вакцинацию против сибирской язвы. Эти меры необходимы для здоровья животных и безопасности района.
На оленьей ферме в Рязанской области проверили пятнистых оленей на туберкулез и привили от сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ РО «Кадомская райветстанция».
Фото: ГБУ РО «Кадомская райветстанция».