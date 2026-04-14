На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ

На портале «Госуслуги» появился тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену. Пока в нем представлены задания по базовой математике и информатике. Они разработаны экспертами Федерального института педагогических измерений. Также пользователям доступны рекомендации по темам и видеоконсультации.

На портале «Госуслуги» появился тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену. Об этом сообщили в Минцифры.

Сервис позволяет отработать типовые задания, познакомиться с форматом экзамена и снизить уровень стресса перед сдачей. Тренажер доступен бесплатно для всех пользователей.

Пока в нем представлены задания по базовой математике и информатике. Они разработаны экспертами Федерального института педагогических измерений. Также пользователям доступны рекомендации по темам и видеоконсультации.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно найти через робота Макса «Навигатор подготовки к ЕГЭ» и выбрать тренировочный экзамен. Результаты будут сохраняться в личном кабинете.