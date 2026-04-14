МВФ ожидает рост ВВП России на фоне дорогого сырья

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики. Согласно апрельскому докладу, в 2026 году ВВП России вырастет на 1,1%, пишет издание «Ведомости».

В МВФ также ожидают, что в 2027 году экономика продолжит расти на том же уровне — 1,1%. Инфляция в 2026 году может составить 5,6%, а в 2027 году снизиться до 4,3%.

При этом прогноз по мировой экономике ухудшился: рост глобального ВВП в 2026 году оценили в 3,1% вместо ранее ожидаемых 3,3%. Причиной называют конфликт на Ближнем Востоке.

Также фонд повысил прогноз по мировой инфляции до 4,4% в текущем году.