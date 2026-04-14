Мужчину госпитализировали после ДТП с мусоровозом в Рязани

️ДТП произошло днем 13 апреля на 192-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. 53-летний житель Пронского района за рулем автомобиля «МАЗ» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3302», под управлением 24-летнего рязанца. Водителя «ГАЗели» госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.