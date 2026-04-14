«Ъ»: Минздрав хочет создать реестр антипрививочников

Минздрав России предложил создать федеральный реестр граждан, отказавшихся от профилактических прививок. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В ведомстве подчеркнули, что информация об отказах будет использоваться «для разработки планов информационно-разъяснительной работы» и повышения популярности вакцинации. Там заверили, что никаких негативных последствий для граждан из-за попадания в реестр не будет.

Минздрав России предложил создать федеральный реестр граждан, отказавшихся от профилактических прививок. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Данные планируют передавать в систему в течение суток после внесения в медицинскую документацию, при этом удаление записей не предусмотрено.

В ведомстве подчеркнули, что информация об отказах будет использоваться «для разработки планов информационно-разъяснительной работы» и повышения популярности вакцинации. Там заверили, что никаких негативных последствий для граждан из-за попадания в реестр не будет.

Оператором системы станет Минздрав, доступ к ней получат профильные ведомства и медицинские организации. Запустить реестр планируют с 1 сентября 2028 года после общественного обсуждения инициативы.