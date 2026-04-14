Министр спорта России наградил десять представителей рязанского спорта

Награды получили: Владимир Антманис, первый заместитель министра и начальник управления спорта Министерства физической культуры и спорта Оренбургской области, а ныне министр физической культуры и спорта Рязанской области; Сергей Борискин, тренер-преподаватель СШОР «Юпитер»; Дмитрий Донсков, тренер-преподаватель СШ «Орион»; Герман Игнатьев, старший тренер-преподаватель СШОР «Академия единоборств»; Нина Илюшина, тренер-преподаватель СШОР «Юность»; Алексей Кармацкий, тренер-преподаватель СШ водных видов спорта «Волна»; Наталья Красавина, тренер-преподаватель СШОР «Юность»; Михаил Левин, тренер-преподаватель СШОР «Юпитер».

30 марта 2026 года Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв подписал ряд наградных приказов, в которых отмечены достижения десяти представителей рязанского спорта. В приказе № 77-нг «Об объявлении Благодарности Министра спорта Российской Федерации» награды получили:

Владимир Антманис, первый заместитель министра и начальник управления спорта Министерства физической культуры и спорта Оренбургской области, а ныне министр физической культуры и спорта Рязанской области;

Сергей Борискин, тренер-преподаватель СШОР «Юпитер»;

Дмитрий Донсков, тренер-преподаватель СШ «Орион»;

Герман Игнатьев, старший тренер-преподаватель СШОР «Академия единоборств»;

Нина Илюшина, тренер-преподаватель СШОР «Юность»;

Алексей Кармацкий, тренер-преподаватель СШ водных видов спорта «Волна»;

Наталья Красавина, тренер-преподаватель СШОР «Юность»;

Михаил Левин, тренер-преподаватель СШОР «Юпитер».

Также в приказе № 78-нг «О награждении Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации» были отмечены:

Игорь Маслов, старший инструктор-методист «Центра спортивной подготовки» Рязанской области;

Елена Трусова, заместитель директора по спортивной работе СШОР «Юность».

Награды вручили за значительный вклад в развитие спорта в регионе и подготовку спортсменов к соревнованиям различного уровня.