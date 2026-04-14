Малков занял 13 место по упоминаемости в Telegram среди губернаторов

Губернатор Рязанской области Павел Малков занял 13 место по числу упоминаний в Telegram среди глав регионов. Об этом говорится в исследовании «Индекс Telegram». Отмечается, что Малков поднялся сразу на 62 позиции и набрал 7 855 упоминаний. Основным фактором роста стала новость о введении квот для предприятий по набору кандидатов на контрактную службу.

Среди других инфоповодов — рабочая поездка в Белоруссию и встреча с Александром Лукашенко, отчет о работе правительства региона за 2025 год, а также участие в заседании комиссии Госсовета, где обсуждалось сокращение доли иностранных товаров в госзакупках.

Кроме того, Telegram-канал «Новости Рязани РЗН. ИНФО» вошел в топ-5 каналов по числу упоминаний Малкова.

Авторы исследования также отметили, что после ограничений Telegram в середине марта среднее число просмотров публикаций снизилось на 17%, однако к середине апреля платформа частично восстановила показатели.