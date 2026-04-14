Губернатор отреагировал на жалобы рязанцев в связи с половодьем

Губернатор Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев в связи с половодьем. На обращения в соцсетях глава региона обратил внимание на заседании правительства Рязанской области 14 апреля. «Вода отступает, но не везде. В соцсетях вижу ряд обращений, прошу точечно отрабатывать каждое такое обращение», — поручил Малков. Глава региона отметил, что пока населенный пункт отрезан от сообщения, людям требуется обеспечить медицинское сопровождение, надо держать на контроле и другие вопросы — обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости, водоснабжение и электроснабжение и другие.

«Вода отступает, но не везде. В соцсетях вижу ряд обращений, прошу точечно отрабатывать каждое такое обращение. Вот, например, в Рязани пишут, что сделали в Борках деревянные мостки в местах подтопления, но перил не хватает, сложно проходить по настилам. Или Милославский округ — весной до плотины нет дороги, населенный пункт не указан, но не думаю, что в этом вопросе трудно разобраться», — поручил Малков.

Глава региона отметил, что пока населенный пункт отрезан от сообщения, людям требуется обеспечить медицинское сопровождение, надо держать на контроле и другие вопросы — обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости, водоснабжение и электроснабжение и другие.