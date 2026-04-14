Госдума одобрила в I чтении проект закона о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Авторы инициативы пояснили, что это нужно для упрощения и ускорения получения соцгарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу ВС, уволенным и членам их семей.