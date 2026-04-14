«Газпром нефть» отчиталась о результатах 2025 года

Добыча углеводородов за год увеличилась на 3%, достигнув 130,72 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Этому помогли крупные проекты в Восточной Сибири и на Ямале, а также грамотная эксплуатация зрелых месторождений. Нефтепереработка обновила рекорд — 43,93 млн тонн, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Как сообщили в компании, рост показателей связан с реализацией инвестиционной программы, направленной на расширение ресурсной базы, цифровую трансформацию, а также разработку и внедрение современных технологических решений.

«Газпром нефть» подвела финансовые и операционные итоги 2025 года. О этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках развития битумного бизнеса компании в 2025 году были обеспечены поставки вяжущих на ключевые инфраструктурные объекты. Продукция «Газпромнефть — Битумные материалы» использовалась при строительстве скоростных трасс в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском и других федеральных округах. Среди проектов — магистрали М-12 «Восток», М-7 «Волга», М-5 «Урал», а также возведение второго мостового перехода через Обь. Предприятие имеет развитую сеть производственных площадок, включая Рязанский завод битумных материалов, благодаря которому удается обеспечивать дорожные объекты современными модифицированными вяжущими.

Битумные материалы предприятия интегрированы во многие проекты разных направлений — от дорог, метро, мостов и железнодорожных путей до аэропортов. В прошлом году высокотехнологичные решения «Газпромнефть — Битумные материалы» применялись для строительства и обслуживания воздушных гаваней в 53 регионах — от Якутии и Забайкалья до Камчатки и Красноярского края. Общее количество аэропортов, где использовалась продукция предприятия, за год выросло в полтора раза и превысило 69.

«Создаваемые нами технологии важны для решения задач, с которыми сталкивается вся отрасль. Мы намерены и в дальнейшем работать на объектах транспортной инфраструктуры, независимо от сложности климатических условий и удаленности территорий», — отметил Станислав Овчинников, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы».