Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение. Об этом сообщили на сайте МЧС. Отмечается, что в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 14 апреля, на территории Рязанской области ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с, местами сильный дождь. Жителей просят соблюдать меры безопасности, по возможности ограничить время на улице и быть внимательными при передвижении. В случае ЧС необходимо обращаться по телефонам 101 или 112.

