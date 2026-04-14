Дирекцию дорог обязали устранить ямы на участке дороги «Шацк — Касимов»

Сасовский районный суд обязал дирекцию дорог устранить нарушения на участке дороги «Шацк — Касимов» с подъездом к селу Гавриловское. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Поводом для иска стало коллективное обращение жителей, которые пожаловались на плохое состояние дороги. Ранее дирекции дорог уже вносили представление, однако нарушения так и не устранили.

Проверка показала, что на участке имеются многочисленные выбоины, превышающие допустимые нормы. Ранее дирекции дорог уже вносили представление, однако нарушения так и не устранили.

В результате суд обязал привести дорогу в нормативное состояние. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.