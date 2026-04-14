97 БПЛА за ночь сбили над регионами РФ, есть жертвы

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион погибла женщина, пять человек пострадали, четверо из них госпитализированы. Обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения дрона загорелся жилой дом.