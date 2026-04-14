65 мероприятий ГТО пройдут в Рязани в 2026 году

В 2026 году в Рязани запланировано 65 мероприятий по приему нормативов ГТО. Об этом стало известно на заседании комитета рязанской городской думы по соцвопросам. В 2025 году нормативы сдали 5 тысяч 247 человек, из них 1416 получили знаки отличия: 703 золотых, 476 серебряных и 237 бронзовых.

Уже в первом квартале 2026 года, с 5 февраля по 19 марта, испытания прошли 350 рязанцев. Ождиается, что большая часть получит знаки отличия.

Тестирование проходит на базе спортивной школы «Химик».