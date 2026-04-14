102 квартиры получили рязанские сироты в 2025 году

На заседании комитета гордумы по социальным вопросам 14 апреля сообщили, что более 1300 рязанцев получили разовую денежную помощь, а почти 1400 человек регулярно получали продуктовые наборы. Одиннадцать семей, пострадавших от пожаров, получили комплекты постельного белья и одеяла. Летний отдых в лагере «Сказка» был организован для 30 детей из сложных семей. К Новому году более 1200 детей получили сладкие подарки. Также предоставлялось бесплатное детское питание для 151 ребенка до двух лет. Ветеранам и жителям блокадного Ленинграда выделили 1,15 млн рублей на ремонт. Программа бесплатного посещения бань и компенсации за льготный проезд также продолжалась. На социальную поддержку выделили 24,76 миллиона рублей, освоив 24,42 млн.

102 квартиры получили дети-сироты в Рязани в 2025 году. Об этом узнала корреспондент РЗН. Инфо на заседании комитета гордумы по социальным вопросам 14 апреля.

Как рассказали на заседании, более 1300 рязанцев получили разовую денежную помощь.

Почти 1400 человек регулярно получали продуктовые наборы — в среднем каждый месяц питанием обеспечивали больше тысячи рязанцев.

Одиннадцать семей, пострадавших от пожаров в 2025 году, получили комплекты постельного белья и одеяла.

30 детей из сложных семей отдохнули в лагере «Сказка» летом. К Новому году больше 1200 детей из малообеспеченных семей, семей участников СВО и детей-сирот получили сладкие подарки.

Дети из малоимущих семей до двух лет получали бесплатное детское питание — в среднем его ежемесячно получал 151 ребенок. 24 пенсионера, инвалида и многодетные семьи получили земельные участки под огороды в районе поселка Божатково — там им помогли с вспашкой и разметкой грядок.

Ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, нуждающимся в ремонте, выделили помощь на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.

Город также компенсировал перевозчикам льготы на проезд для пенсионеров, школьников и других льготников — чтобы они могли ездить на троллейбусах и автобусах дешевле или бесплатно.

Продолжила работать программа бесплатного посещения бань для отдельных категорий граждан.

Была предусмотрена возможность бесплатного хранения автомобиля для тех, кому это положено по закону, но заявок от жителей не поступило.

40 молодых учителей, пришедших работать в рязанские школы, получили единовременные выплаты.

Работа финансировалась из городского и областного бюджетов. На социальную поддержку горожан в трудной ситуации из городского бюджета выделили 24,76 миллиона рублей, освоили 24,42 миллиона рублей. На ежемесячные выплаты отдельным категориям льготников запланировали 97,74 миллиона рублей, потратили 97,73 миллиона рублей (99,9%). Льготы Почетным гражданам Рязани обошлись в 4,56 миллиона рублей из запланированных 4,57 миллиона рублей.

Компенсации за льготный проезд в общественном транспорте составили 120,76 миллиона рублей.

Программа бесплатных бань для отдельных категорий граждан выполнена полностью — потрачено 3,56 миллиона рублей. Молодым педагогам выплатили 1,10 миллиона рублей.

Небольшие остатки средств появились потому что многие меры поддержки работают по заявительному принципу: не все, кто имел право, обратились за помощью.