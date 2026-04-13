Жителей Рязанской области предупредили об отключении света на этой неделе

Рязанцев предупредили об отключении света на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Ряжского РЭС».

В Ряжске 14 апреля с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах Пушкина, Малиновый Овраг и Набережная. С 15 по 17 апреля с 9:00 до 16:00 отключат улицы Александровскую и Серебрякова.