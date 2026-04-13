За неделю в Рязанской области за неделю потушили 25 пожаров

С 6 по 12 апреля на территории Рязанской области ликвидировано 25 пожаров:8 техногенных;12 загораний мусора; 5 загораний пала сухой травы. Огнем уничтожено и повреждено 5 строений, 1 единицы техники. На пожарах погибло 2 человека.