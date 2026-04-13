В Рязанской области заметили рост спроса на специалистов по нейросетям

В Рязанской области в начале 2026 года наблюдается высокий спрос на специалистов, умеющих работать с нейросетями. Зарплаты для таких работников могут достигать 90 тысяч рублей. В первом квартале 2026 года в Центральном федеральном округе (без Москвы) работодатели разместили более 600 вакансий, связанных с нейросетями. Это в три раза больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Больше всего вакансий открыто в Московской области, на втором месте Воронежская область, а Рязанская и Ярославская области делят третье место. Наиболее востребованные профессии, где требуются навыки работы с нейросетями, включают дизайнеров, контент-менеджеров, программистов и маркетологов.

Отмечается, что эти профессии составляют 79% всех предложений на рынке труда.