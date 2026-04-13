В Рязанской области снизилось число IT-преступлений

За первые три месяца 2026 года в Рязанской области зарегистрировано 614 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечается, что это на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди наиболее распространённых видов преступлений — хищения (256 случаев) и незаконный оборот наркотиков (181 случай). В зоне риска оказались 51 пенсионер, 2 инвалида и 1 студент. Общий ущерб от преступлений превысил 73 млн рублей.

В Рязанской области снизилось число IT-преступлений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За первые три месяца 2026 года в Рязанской области зарегистрировано 614 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечается, что это на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди наиболее распространённых видов преступлений — хищения (256 случаев) и незаконный оборот наркотиков (181 случай). В зоне риска оказались 51 пенсионер, 2 инвалида и 1 студент. Общий ущерб от преступлений превысил 73 млн рублей.