В Рязанской области школу оштрафовали за отсутствие забора, но нарушения не устранили — дело направили в суд

Прокуратура Старожиловского района проверила антитеррористическую защищенность школ и выявила, что в Слободском филиале местной средней школы отсутствует часть ограждения территории. Директору внесли представление, одного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, но фактически нарушения так и не устранили. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию округа и директора школы восстановить целостность забора.

