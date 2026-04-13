В Рязанской области от воды освободились мост и четыре приусадебных участка

В Рязанской области из-за спада воды открыли низководный мост у населенного пункта Скит Свято-Данилова монастыря в Сапожковском округе. Кроме того, в Рязанском округе после понижения уровня воды в Оке от воды освободились четыре приусадебных участка.

В Рязанской области из-за спада воды открыли низководный мост у населенного пункта Скит Свято-Данилова монастыря в Сапожковском округе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Мост освободился после снижения уровня воды в реке Пара, в настоящее время проезд по нему открыт.

Кроме того, в Рязанском округе после понижения уровня воды в Оке от воды освободились четыре приусадебных участка.

В МЧС отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено.