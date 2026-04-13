В рязанской Мещере половодье задержалось дольше, чем в других районах

Половодье в Рязанской области постепенно отступает на северо-восток, но в Мещере уровень воды продолжает держаться. Об этом сообщили в пресс-службе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

По данным метеослужб, если в большинстве районов вода уже пошла на спад, то река Пра до сих пор прибывает на 1-2 см в сутки, поддерживая сток Оки на рязанском участке. Специалисты отмечают, что текущее половодье на Пре — одно из самых высоких за последние десятилетия. В то же время снеговая вода в верховьях Оки в значительной мере потерялась на испарение в марте, поэтому основной импульс половодья оказался слабее, чем два года назад. Дожди со снегом, прошедшие 9-10 апреля, местами вызвали кратковременный рост уровня на малых реках — Истье, Проне и некоторых подмосковных, — но на Оку это повлияет незначительно и ненадолго.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.