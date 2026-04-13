В рязанской ИК-5 осужденные совершили Крестный ход в честь праздника Пасхи

В исправительной колонии ИК-5 осужденные отметили праздник Пасхи. В храме святителя Николая Чудотворца прошло торжественное богослужение, на котором участники прочитали пасхальные каноны и совершили Крестный ход вокруг храма. Пасху также отметили в других учреждениях УФСИН по Рязанской области. В ИК-6 более 40 осужденных приняли участие в вечерней службе и Крестном ходе. В ИЦ-1 священник освятил пасхальные угощения и рассказал о значении праздника. Помощник начальника учреждения по работе с верующими передал куличи для тех, кто находится под стражей.

В исправительной колонии ИК-5 осужденные отметили праздник Пасхи. В храме святителя Николая Чудотворца прошло торжественное богослужение, на котором участники прочитали пасхальные каноны и совершили Крестный ход вокруг храма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

Пасху также отметили в других учреждениях. В ИК-6 более 40 осужденных приняли участие в вечерней службе и Крестном ходе. В ИЦ-1 священник освятил пасхальные угощения и рассказал о значении праздника. Помощник начальника учреждения по работе с верующими передал куличи для тех, кто находится под стражей.

В Покровском храме ИК-2 прошел Пасхальный молебен с крестным ходом. Священники поддержали осужденных в их вере, отметив, что Пасха — это свидетельство надежды и духовного обновления даже за стенами колонии.