В Рязани продолжится ремонт улицы из-за обрушения канализационного коллектора

В Рязани продолжается ремонт на улице Народный Бульвар. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала». Напомним, что 15 марта 2026 года в районе дома № 3 по улице Коломенская обрушился канализационный коллектор диаметром 600 мм. Обрушение произошло из-за его длительного использования и коррозии. Для ремонта привлекли подрядную организацию. Работы усложняются тем, что коллектор заложен на глубине около 6 метров и рядом находятся другие подземные коммуникации. Из-за этого постоянно происходят обвалы котлованов. Временно стоки перекачиваются с помощью специальных устройств. Как отметили в организации, работы продлятся как минимум до конца месяца.

