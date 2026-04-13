В РПЦ предложили запретить рекламу азартных игр

В Русской православной церкви предложили запретить рекламу азартных игр. С такой инициативой выступил священник Федор Лукьянов на заседании рабочей группы Госдумы, пишет РИА Новости. По его словам, действующее законодательство не позволяет эффективно защитить несовершеннолетних от подобной рекламы, поскольку она распространяется на неопределенный круг лиц.

В Русской православной церкви предложили запретить рекламу азартных игр. С такой инициативой выступил священник Федор Лукьянов на заседании рабочей группы Госдумы, пишет РИА Новости.

По его словам, действующее законодательство не позволяет эффективно защитить несовершеннолетних от подобной рекламы, поскольку она распространяется на неопределенный круг лиц.

Лукьянов добавил, что в рекламе часто участвуют популярные у молодежи личности, что усиливает влияние на подростков. Кроме того, проблема усугубляется отсутствием верификации пользователей в интернете, из-за чего невозможно ограничить показ таких материалов детям.