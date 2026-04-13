В России разрешили применение новой вакцины от колоректального рака

В России начались клинические испытания новой персонализированной вакцины для лечения колоректального рака, которая называется «Онкокорна». Этот препарат был разработан Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). передает ТАСС. По данным ведомства, исследования показали, что вакцина безопасна и эффективна, что позволило перейти к испытаниям с участием пациентов. Кроме того, специалисты ФМБА работают над другой вакциной — «Онкопепт». Она уже была введена первому пациенту, — результаты показали хорошую переносимость. Введение второй дозы запланировано на 20 апреля.

Отмечается, что колоректальный рак является одним из самых распространенных видов рака в России, поэтому новые методы лечения очень важны.