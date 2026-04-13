В России предложили обязать банки возвращать деньги жертвам мошенников

Минцифры РФ подготовило поправки к законопроекту о борьбе с мошенничеством, которые предусматривают возврат украденных средств. Об этом сообщает Forbes. Согласно документу, банки и операторы связи могут обязать компенсировать ущерб, если они не предотвратили подозрительную операцию.

Пострадавшие смогут подать заявление через «Госуслуги» в систему «Антифрод». Возврат возможен, если будет доказано, что деньги украли после звонка или СМС, а оператор не выполнил свои обязанности. При этом обратиться нужно в течение 10 рабочих дней, а по факту хищения должно быть возбуждено уголовное дело.

Также банки обяжут блокировать переводы при подозрении на вредоносное ПО на устройстве клиента. В таком случае операцию нужно будет подтверждать лично. Если перевод произошел без согласия клиента, деньги должны вернуть в течение 30 дней после обращения.

Поправки затрагивают законы «О связи», «О банках» и «О национальной платежной системе». Основные изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, полностью — к 2028 году.