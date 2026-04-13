В России обновили перечень лекарств, подлежащих количественному учету

С 1 марта в России вступил в силу новый приказ Минздрава, который вводит перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. В обновленный список включены такие препараты, как Габапентин, Баклофен (за исключением формы для интратекального введения), Дицикловерин с Парацетамолом, Мизопростол, Мифепристон и Циклопентолат. Отмечается, данный приказ будет действовать до 1 сентября 2030 года.

