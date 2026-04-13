В Псковской области предприниматель открыл стрельбу и ранил двух человек

В центре Печор Псковской области мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате пострадали девушка и молодой человек. Об этом сообщает «АиФ-Псков». По информации из соцсетей, накануне между девушкой и владельцем торговой точки произошел конфликт из-за увольнения, который перерос в личную ссору. Позже на место пришел молодой человек девушки, требуя извинений, после чего, по словам очевидцев, прозвучали выстрелы.

Пострадавших доставили в Псковскую областную больницу. Их жизням ничего не угрожает. В сети также появлялась информация о беременности девушки, однако официального подтверждения этому нет.

В УМВД по Псковской области подтвердили факт происшествия.

«Предварительно установлено, что конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений. В ходе словесной ссоры мужчина произвел выстрел в оппонента и непреднамеренно задел женщину», — сообщили в ведомстве.

Свою версию произошедшего озвучил и владелец торговой точки. По его словам, до инцидента ему поступали угрозы, в том числе через соцсети и по телефону.

Он утверждает, что в день происшествия на него и его супругу напала группа из нескольких человек.

«Мы пытались погасить конфликт, но женщина первой начала наносить побои моей жене, затем вмешались мужчины. Они повалили меня и стали избивать», — рассказал он.

По словам предпринимателя, он применил травматическое оружие в целях самообороны. Также он добавил, что обратился в полицию и передал записи с камер видеонаблюдения. Проверка по факту продолжается.