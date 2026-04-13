В Москве женщина умерла во время пластической операции. Об этом 13 апреля сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в салоне красоты на улице Краснопролетарской. По данным телеканала, 39-летняя девушка пришла, чтобы сделать брахиопластику — процедуру по подтяжке рук.

Отмечается, что смерть наступила из-за реакции на «Лидокаин». У пациентки начался анафилактический шок, после чего в салон вызвали скорую. Спасти ее не удалось.

Как сообщили в прокуратуре столицы, женщина, проводившая процедуру, арендовала в помещении кабинет и не имела лицензии.

Установление обстоятельств происшествия взято на контроль надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Москвы, РЕН ТВ.