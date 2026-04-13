В Минцифры заявили о необходимости ввести цензуру для искусственного интеллекта

Развитие интеллектуальных алгоритмов требует жесткого государственного контроля и фильтрации ответов. Об этом сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов на форуме «ИИ: режим доверия». По его словам, людей цензурировать нельзя — у них есть права, а вот искусственный интеллект должен иметь цензуру и на входе, и на выходе, чтобы запрещать определенные запросы и вопросы.