В Красноярском крае в ДТП погибли две 20-летние девушки

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибли две 20-летние девушки. Об этом сообщили в региональном ГАИ. Авария случилась 11 апреля около 4:30 на 290-м километре трассы Красноярск — Енисейск. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

В автомобиле находились четыре человека. Две пассажирки 2006 года рождения погибли на месте. Водитель оказался в больнице. О состоянии четвёртого пассажира пока не сообщается.

Обстоятельства аварии и техническое состояние автомобиля устанавливаются.

Фото: ГАИ Красноярского края.