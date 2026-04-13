В Красноярском крае бродячие собаки напали на пятилетнюю девочку

Бродячие собаки напали на пятилетнюю девочку в Красноярском крае. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Известно, что папа отвел дочь на детскую площадку, а сам ушел в магазин неподалеку. В этот момент стая псов набросилась на ребенка. Очевидец разогнал животных и вызвал помощь. Девочку санавиацией отправили в больницу. Следком возбудил уголовное дело о халатности. Как отмечается, местные власти два года назад должны были организовать отлов, но никаких мер не предприняли.

