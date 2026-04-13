В Госдуму внесут законопроект о запрете повышать цены на проезд чаще раза в год
Отмечается, что в законодательстве нет ограничений периодичности повышения цен на проезд, что может приводить к росту его стоимости в течение короткого периода и снижению предсказуемости тарифной политики для пассажиров. Авторы инициативы предложили запретить повышать стоимость чаще одного раза в год. Кроме того, как следует из законопроекта, увеличение тарифов не сможет превышать индекс потребительских цен за предыдущий год.
Депутат Евгений Марченко внесет в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на проезд в общественном транспорте чаще раза в год. Об этом 13 апреля сообщило ТАСС.
Отмечается, что в законодательстве нет ограничений периодичности повышения цен на проезд, что может приводить к росту его стоимости в течение короткого периода и снижению предсказуемости тарифной политики для пассажиров.
Авторы инициативы предложили запретить повышать стоимость чаще одного раза в год.
Кроме того, как следует из законопроекта, увеличение тарифов не сможет превышать индекс потребительских цен за предыдущий год.