В Госдуму внесут законопроект о запрете повышать цены на проезд чаще раза в год

Отмечается, что в законодательстве нет ограничений периодичности повышения цен на проезд, что может приводить к росту его стоимости в течение короткого периода и снижению предсказуемости тарифной политики для пассажиров. Авторы инициативы предложили запретить повышать стоимость чаще одного раза в год. Кроме того, как следует из законопроекта, увеличение тарифов не сможет превышать индекс потребительских цен за предыдущий год.