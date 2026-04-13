В Госдуму внесли законопроект о праве жильцов самостоятельно озеленять дворы

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить жителям многоквартирных домов самостоятельно заниматься озеленением придомовых территорий. В частности, предлагается закрепить норму, согласно которой самостоятельное озеленение не будет считаться нарушением и не повлечет административную ответственность.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас граждан могут штрафовать за посадку цветов, кустарников и деревьев, создание клумб и палисадников, из-за чего общественно полезные инициативы нередко становятся предметом административных разбирательств.

Авторы инициативы считают, что принятие закона позволит устранить правовые противоречия, снизить число конфликтов с контролирующими органами и поддержать участие жителей в благоустройстве дворов.