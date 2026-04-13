Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 241
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 448
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 920
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 900
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Умер первый президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков
Первый президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Валентин Жуков скончался на 89-м году жизни. Об этом стало известно 13 апреля, передает сайт «Известия».

Жуков возглавлял федерацию с 1991 по 2004 год, а с 2006 года занимал пост почетного президента и работал советником. Он был заслуженным тренером СССР и начал свою карьеру с работы с юношескими командами, включая сборные Советского Союза. С 1970 года он перешел на административную работу и долгое время возглавлял федерацию волейбола Московской области.

ВФВ отметила, что Жуков сыграл важную роль в развитии российского волейбола, особенно в сложный период после распада СССР. Он помогал строить новую систему управления спортом и работал с региональными властями и спонсорами.

Последние 15 лет своей жизни Жуков посвятил развитию детско-юношеского спорта. Информация о прощании с ним будет опубликована позже. ВФВ выразила соболезнования его семье и близким.