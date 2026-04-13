Умер первый президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков

Первый президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Валентин Жуков скончался на 89-м году жизни. Об этом стало известно 13 апреля, передает сайт «Известия».

Жуков возглавлял федерацию с 1991 по 2004 год, а с 2006 года занимал пост почетного президента и работал советником. Он был заслуженным тренером СССР и начал свою карьеру с работы с юношескими командами, включая сборные Советского Союза. С 1970 года он перешел на административную работу и долгое время возглавлял федерацию волейбола Московской области.

ВФВ отметила, что Жуков сыграл важную роль в развитии российского волейбола, особенно в сложный период после распада СССР. Он помогал строить новую систему управления спортом и работал с региональными властями и спонсорами.

Последние 15 лет своей жизни Жуков посвятил развитию детско-юношеского спорта. Информация о прощании с ним будет опубликована позже. ВФВ выразила соболезнования его семье и близким.