Украина нарушила пасхальное перемирие более 6,5 тысячи раз

Отмечается, что сорвано пять попыток выдвижения противника в районах Кондратовка, Новая Сечь, Варачино Сумской области и Каленики в ДНР. Летательный аппарат противника повредил АЗС в Льгове Курской области. Отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении. Украинская сторона совершила 694 обстрела позиций российских войск, нанесла более 5844 ударов с использованием квадрокоптеров. После окончания действия перемирия бойцы РФ продолжили проведение СВО, заявили в Минобороны. Ночью ударили по складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотников.