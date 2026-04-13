Соцфонд: работающие родители с двумя и более детьми смогут получить новую выплату с 1 июня

С 2026 года работающие россияне, у которых двое и больше детей, смогут оформить ежегодную семейную выплату. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Соцфонда РФ.

Заявления начнут принимать с 1 июня через «Госуслуги», МФЦ или отделения фонда. Выплату одобрят, если доход на члена семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, а имущество соответствует установленным нормам. Схема такая: с доходов семьи за год полностью удержат налог, затем пересчитают его по ставке 6% и вернут разницу. Право на льготу есть у обоих родителей при условии уплаты НДФЛ. При этом выплата не отменяет другие пособия, отметили в пресс-службе.