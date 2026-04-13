Школьников могут привлекать к труду без согласия родителей, напомнили в Госдуме

Об этом 13 апреля ТАСС рассказал зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что в 2023 году приняли поправки в закон «Об образовании», закрепляющие обязанность школьников трудиться. Учащиеся могут быть привлечены без согласия родителей к уборке в классах, посадке деревьев на территории образовательного учреждения и помощи в библиотеке.

