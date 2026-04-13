Сборная Украины по водному поло отказалась от матча с Россией на Кубке мира

Сборная Украины по водному поло не выйдет на матч против российской команды за седьмое место второго дивизиона Кубка мира, сообщил глава Федерации водного поло Украины (ФВПУ) Александр Свищев. Об этом стало известно из публикации на странице ФВПУ в соцсетях. Матч, который был запланирован на понедельник в 16:00 по московскому времени, вызывает большие споры. Ранее ФВПУ уже обращалась с просьбой об отмене игры, однако решения от World Aquatics по этому вопросу пока не поступило. Александр Свищев отметил, что позицию бойкота поддерживают все украинские ватерполисты и тренерский штаб команды, включая главного тренера Алексея Шведова. Команда готова принять техническое поражение вместо участия в игре.

Сборная Украины по водному поло не выйдет на матч против российской команды за седьмое место второго дивизиона Кубка мира, сообщил глава Федерации водного поло Украины (ФВПУ) Александр Свищев. Об этом стало известно из публикации на странице ФВПУ в соцсетях.

Матч, который был запланирован на понедельник в 16:00 по московскому времени, вызывает большие споры. Ранее ФВПУ уже обращалась с просьбой об отмене игры, однако решения от World Aquatics по этому вопросу пока не поступило.

Александр Свищев отметил, что позицию бойкота поддерживают все украинские ватерполисты и тренерский штаб команды, включая главного тренера Алексея Шведова. Команда готова принять техническое поражение вместо участия в игре.