РЖД выставили Рижский вокзал на «Авито» за 4 млрд рублей

«Российские железные дороги» выставили на продажу здания Рижского вокзала за 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС. Объявление разместили на «Авито». В состав лота входят сам вокзал площадью почти 4 тыс. кв. м, двухэтажное здание 1929 года постройки, а также земельный участок площадью более 13 тыс. кв. м.